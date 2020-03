Política Polícia apura suspeita de desvio em obra de aeródromo de Mambaí Foram cumpridos ontem 17 mandados de busca e apreensão no Estado; delegado afirma que já tem provas para indiciamentos

A Polícia Civil de Goiás cumpriu nesta quinta-feira (12) 17 mandados de busca e apreensão com o objetivo de aprofundar investigação de suposta organização criminosa suspeita de desviar recursos da obra do Aeródromo de Mambaí, cidade localizada no Nordeste de Goiás, próximo à divisa com o Estado da Bahia. O grupo seria composto por funcionários de empresas privadas ligada...