Política Poderes seguem incertos sobre adequação da folha de pagamento de servidores em Goiás Decisão do Supremo obriga a inclusão de pensionistas e imposto de renda nos cálculos; Executivo e Legislativo aguardam resposta do STF sobre pedido de extensão de prazo

Mais de três meses depois da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que obriga a inclusão de pensionistas e imposto de renda no cálculo de gastos com pessoal em Goiás, poderes e órgãos do Estado ainda não bateram o martelo sobre como será o fechamento das contas este ano e o planejamento para adequar aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)....