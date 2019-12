Política Poderes com estatutos próprios podem não ser afetados por novas regras para servidores A depender de como está o texto final do projeto, advogados acham possível que cada poder tenha suas próprias regras

Poderes que têm estatutos próprios podem não ser afetados pelas novas regras gerais para servidores públicos estaduais. Esse é o entendimento de advogados que atuam na área do Direito Constitucional. Eles ponderam, no entanto, que há necessidade de ver o texto final para ver seu efetivo alcance. O Projeto de Lei 7213/2019 que altera o Estatuto do Servidor Público, passou...