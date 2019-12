Política Podemos pede que STF suspenda criação de juiz de garantias Partido protocolou uma ADI contra medida incluída por parlamentares no chamado 'pacote anticrime' de Moro

O partido Podemos, que reúne parte dos integrantes ala "lavajatista" do Senado, protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) contra a criação do juiz de garantias, que foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Um dos pedidos é para suspender liminarmente a implementação da mudança. Na sext...