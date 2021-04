Política Podemos confirma filiação de Jorge Kajuru Senador foi convidado a se retirar do Cidadania após polêmica envolvendo diálogo com Bolsonaro

O Podemos confirmou nesta quinta-feira (15) a filiação do senador por Goiás Jorge Kajuru ao partido. A polêmica gerada pela divulgação de uma conversa telefônica entre o parlamentar e o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), na segunda-feira (12), forçou a saída de Kajuru do Cidadania, que divulgou carta no mesmo dia com convite para que o senador deixasse o...