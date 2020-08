Política Pode enviar, diz Maia sobre reforma nas carreiras

Um dia após se reunir com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que vai tentar convencê-lo a enviar a reforma administrativa do governo e disse estar disposto a dividir o desgaste do tema com o Planalto. Maia afirmou que, ao encaminhar a proposta, o Executivo daria um passo importante para melhorar a qualidade do ...