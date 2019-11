Política 'Pobre deste povo': família Bolsonaro lamenta decisão do STF que pode beneficiar Lula Eduardo curte publicação de ativista conservadora que 'prevê' ex-presidente solto; Carlos replica com críticas ao posicionamento do Supremo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador carioca Carlos Bolsonaro (PSC) vêm utilizando as redes sociais para lamentar com publicações, "likes" e compartilhamentos a decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar a constitucionalidade de prisões após condenação em 2ª instância. A decisão abre caminho para a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula d...