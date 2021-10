Policiais Militares e Bombeiros do Estado de Goiás anunciam manifestação para o próximo dia 28 de outubro na sede da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia. De acordo com o presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás (Assego), Luiz Cláudio, eles reivindicam uma reunião com secretário de Estado de Administração do Estado de Goiás, Bruno Magalhães D'Abadia, para negociar sobre a data-base e reposição salarial referente aos anos de 2015, 2018, 2019 e 2020.



A reação dos servidores ocorre após a secretária da Economia de Goiás, Cristiane Schmidt, descartar na última quarta-feira (13) a inclusão de data-base aos servidores no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022.

O anúncio foi feito na Assembleia Legislativa durante a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2021. Cristiane disse que o Estado não tem condições de ir além da previsão de concursos e das progressões e promoções que constam no projeto.

Segundo o presidente da Assego, o grupo realizará uma reunião em frente a sede da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e depois caminhará até o Palácio das Esmeraldas, sede do governo, onde finalizam o ato.

Segurança Pública

A manifestação é organizada por entidades que representam profissionais da Segurança Pública no Estado (Assego, Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (Assof), Associação de Cabos e Soldados (ACS-GO), União dos Militares de Goiás (Unimil), AMIGO, Associação das Pensionistas da PM/BM de Goiás, Caixa Beneficente e Fundação Tiradentes).

Data-base e LOA

O POPULAR mostrou na edição do dia 12 de outubro que sindicatos que representam o funcionalismo comemoram o planejamento para progressões e promoções, mas reclamam da falta de previsão da data-base na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022.

O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás (Sindipúblico) diz que há descumprimento de data-base por 11 anos. O acumulado referente aos anos de governo de Ronaldo Caiado (DEM) é de 13,95%, de acordo com a entidade.

O projeto da LOA, que pela primeira vez neste governo estima superávit em vez de déficit em 2022, prevê R$ 169 milhões em benefícios para servidores, além de oito concursos. O projeto começou a tramitar na última semana e deve ser apreciado em plenário até o dia 15 de dezembro.

Questionada sobre as reivindicações dos profissionais e o ato que irão realizar na capital, a secretaria de Comunicação do Estado (Secom) informou que fará concurso para a seleção de profissionais da segurança pública em 2022, promoções e progressos. Ainda de acordo com a Secom, haverá um acréscimo de R$ 116.229.440,00 na folha de pagamento da Segurança Pública de 2022, sendo R$ 51.358.429,00 para promoções de praças e oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, para DGAP, delegados e demais policiais civis da DGPC, e na SPTC.

Veja íntegra da nota abaixo:

"- O Governo de Goiás realizará sete concursos públicos em 2022, com mais de duas mil vagas. Elas estão concentradas, principalmente, nos setores de Segurança Pública, onde estarão disponíveis 1.565 oportunidades.

- Na PLOA22 também estão previstas promoções e progressões de carreira para os servidores da Segurança Pública.

Concursos SSP:

- O primeiro concurso a ser realizado está previsto para maio, para contratar 720 soldados e 150 oficiais da Polícia Militar de Goiás (PM-GO). O salário inicial para a primeira categoria é de R$ 5.767,18. Já a remuneração inicial de Oficial - Cadete é de R$ 7.655,89.

- É importante lembrar que a 3º classe de soldados, extinta pelo governador Ronaldo Caiado, recebia uma remuneração de apenas R$ 1.500,00.

- O segundo concurso será em julho, para selecionar 140 soldados e 20 oficiais que vão integrar o Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Assim como na PM, o governador também extinguiu a 3° classe de soldados dos Bombeiros. O salário inicial para os soldados de 2° classe é de R$ 5.767,18 e para os oficiais, R$ 7.655,89.

- O terceiro certame também será em julho, para a contratação de 20 auxiliares de autópsia, 10 peritos e 35 médicos legistas para a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

- A remuneração inicial para os cargos de perito e médico legista é de R$ 11.088,28. Já para auxiliar de autópsia, o salário começa em R$ 5.767,18. O último concurso realizado no órgão foi em 2014.

- O quarto concurso permitirá à Diretoria-Geral da Polícia Civil (DGPC) selecionar 350 agentes, 100 escrivães e 20 papiloscopistas. A remuneração inicial para todos os cargos é de R$ 5.767,18.

- É importante ressaltar que o governador Ronaldo Caiado, quando assumiu a gestão do Estado de Goiás, também extinguiu a classe de agentes substitutos, que recebia salário de apenas R$ 1.500,00, por mês.

Progressões e promoções na SSP:

- O Governo de Goiás vai conceder promoção, ao longo de todo ano, para oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, para os servidores da DGAP, delegados e demais policiais civis da Delegacia-Geral da Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica.

- É importante ressaltar que haverá um acréscimo de R$ 116.229.440,00 na folha de pagamento da Segurança Pública de 2022, sendo R$ 51.358.429,00 para promoções de praças e oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, para DGAP, delegados e demais policiais civis da DGPC, e na SPTC.

- Os valores adicionais e que constam na PLOA de 2022, destinados para concurso da Segurança Pública, são de R$ 64.871.011,00 com os concursos para soldados e oficiais da PM e Corpo de Bombeiros, para o de agentes, escrivães e papiloscopistas da DGPC, e de auxiliares de autópsia, peritos e médicos legistas da SPTC.

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás"