Política PMB reivindica cargo no primeiro escalão da Prefeitura de Goiânia Presidente estadual da sigla diz que Rogério Cruz (Republicanos) já teria feito o compromisso de nomear Júnior Café (PMB) na Secult, Procon, Imas ou Seinfra. Prefeitura não confirma

O presidente estadual do PMB, Santana Pires, disse ao POPULAR que o partido cobrou do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), um cargo no primeiro escalão da Prefeitura. Segundo ele, o republicano garantiu que Júnior Café, presidente municipal do PMB, seria nomeado na semana que vem, só não definiu ainda a pasta. De acordo com Santana, o prefeito teria ...