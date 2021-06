Política PM que prendeu secretário do PT em Trindade por faixa contra Bolsonaro é afastado De acordo com a SSP-GO, o agente irá responder a um inquérito policial e procedimento disciplinar para apuração de sua conduta

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) anunciou, no fim da noite desta segunda-feira (31), que o policial militar que prendeu o professor de história e secretário estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Arquidones Bites Leão, em Trindade, foi afastado do cargo. De acordo com a nota, o agente irá responder a um inquérito policial e procedimento d...