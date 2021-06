Política PM é afastado após cegar homem com bala de borracha em ato contra Bolsonaro no Recife Oito agentes foram identificados e afastados de suas funções enquanto são investigados pela corregedoria, que apura a ocorrência de excesso policial no protesto contra Bolsonaro

O policial militar que acertou com um tiro de bala de borracha o olho do arrumador Jonas Correia de França, 29, durante ato contra o presidente Jair Bolsonaro no Recife foi afastado disciplinarmente, informou nesta quinta-feira (3) a Corregedoria da SDS (Secretaria de Defesa Social). Tanto Jonas quanto o adesivador Daniel Campelo da Silva, 51, também atingido pela P...