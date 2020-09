Política Pleito no entorno de Goiânia tem menos nomes na briga por prefeituras Aparecida, Trindade, Senador Canedo e Anápolis devem ter, no máximo, sete postulantes; na primeira, Gustavo Mendanha (MDB) pode disputar reeleição com apenas um adversário

A menos de dez dias do fim do prazo para as convenções partidárias, as articulações nas quatro maiores cidades do entorno de Goiânia indicam pequeno número de candidaturas, diferentemente do quadro na capital. Os cenários em Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo (Região Metropolitana) e Anápolis (Centro Goiano) apontam para, no máximo, sete postulantes, poden...