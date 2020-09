O Ministério Público de Goiás informou que a ferramenta de denúncias do site do órgão já recebeu 71 queixas de irregularidade eleitoral no interior e 2 em Goiânia em 2020. Trata-se do que os promotores chamam de “notícias de fato”, que podem ser registradas na plataforma, por meio do MP Cidadão.

Em Goiânia, ainda houve outras quatro denúncias recebidas por outros canais. Ainda em andamento, não há detalhes do total de seis queixas recebidas na capital. O promotor eleitoral Cassius Marcellus de Freitas, que é responsável pela Coordenadoria Estadual de Apoio aos Promotores Eleitorais do MP-GO (Ceape), é quem recebe essas notícias de fato e distribui para as promotorias.

Ele exemplificou um dos casos que, de acordo com o promotor, não se trata exatamente de uma denúncia, mas de um pedido do município de Goiânia, feito em maio, para que o órgão acompanhasse a doação de cestas básicas na capital. A ação faz parte de uma medida de auxílio a pessoas em vulnerabilidade durante a pandemia do novo coronavírus. O MP, então, ficou responsável por supervisionar o ato para que não incorresse em violação aos princípios administrativos.

Quanto aos demais registros, o promotor afirmou que muitos acabam sendo arquivados, porque as pessoas ainda estão apegadas a antigas leis eleitorais e acabam por interpretar qualquer sinal que o pré-candidato dê antes do período eleitoral de que vai para a disputa, como propaganda antecipada.

“Mas hoje a nossa lei permite que a pessoa anuncie a sua candidatura, ela só não pode pedir voto até que entre no período autorizado pela Justiça”, explica.

Entre as seis denúncias na capital, além do acompanhamento de doação de cestas básicas, uma se refere a “notícia de fato criminal”, a outra é de propaganda política antecipada e mira uma pré-candidata a vereadora na capital. Há outra de conduta vedada ao agente público e tem como alvo a Câmara Municipal de Goiânia, que não foi notificada. A última com informações disponíveis no site do MP é uma sobre possível pesquisa eleitoral sem registro no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). Todas ainda estão sob análise dos promotores.

INTERIOR

Nas cidades em que os prefeitos buscam a reeleição, o promotor avalia que há mais denúncias. “É onde geralmente surgem queixas de uso da máquina pública para autopromoção e outras”, explica.

O próprio Ministério Público vem noticiando algumas das denúncias nesses municípios que já se tornaram decisões judicais.

É o caso do pré-candidato a prefeito de São Miguel do Araguaia Jadir Lopes de Oliveira, que foi multado em R$ 25 mil, na quinta-feira (10), por propaganda eleitoral antecipada. Ele e apoiadores teriam espalhado grande quantidade de adesivos pela cidade e aumentado exponencialmente o número de postagens nas redes sociais com autopromoção desproporcional à igualdade entre candidatos.

Além disso, ele teria compartilhado áudio com jingle, em grupos de Whatsapp, com pedido expresso de voto nas eleições deste ano. A decisão foi do juiz da 94ª Zona Eleitoral, Camilo Schubert Lima.

A reportagem enviou solicitação de respostas ao pré-candidato nos canais disponíveis em suas redes sociais, mas ele não respondeu até o fechamento desta edição.