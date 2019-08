Política Plano Diretor será votado em 4 de dezembro A votação na Comissão de Constituição Justiça e Redação será em 11 de setembro

O projeto de revisão do Plano Diretor deve terminar de ser analisado pela Câmara de Goiânia no dia 4 de dezembro. É essa a previsão para a segunda votação em plenário que consta no calendário que o presidente da Casa, Romário Policarpo (Patriota), apresentará aos vereadores na manhã desta terça (27), durante sessão ordinária. A votação na Comissão de Constituição Justiç...