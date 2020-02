Política Plano Diretor de Goiânia deve passar por primeira votação nesta quarta-feira (19) Entrada em pauta se deve à publicação, no Diário Oficial, da resolução que normatiza a tramitação do projeto na Casa

O projeto do Plano Diretor deve entrar em pauta na sessão desta quarta-feira (19) na Câmara de Goiânia. Segundo o presidente da Casa, vereador Romário Policarpo (Patriota), ele pode fazer inclusão e inversão de pauta para que o texto seja apreciado em primeira votação mais rapidamente. Isso deve ocorrer devido à publicação, no Diário Oficial do município, da res...