Plano Diretor é aprovado em primeira votação Projeto segue agora para a Comissão Mista, onde será analisado por até 55 dias; Paço não consegue maioria em subcomissões temáticas

A Câmara de Goiânia aprovou em primeira votação, nesta quinta-feira (20), o projeto de atualização do Plano Diretor da capital. O texto passou com 13 das 16 emendas aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Entre as emendas retiradas está a que tratava de parcelamento do solo na área construída da cidade, sob recomendação da diretoria legislativa da Cas...