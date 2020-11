Política Plano de Guedes não saiu do papel

O atraso na decisão sobre a derrubada ou manutenção do veto de Jair Bolsonaro na prorrogação da desoneração da folha começou no meio do ano. Ainda em julho, o Ministério da Economia prometeu apresentar uma medida que atenderia um desejo do titular da pasta, Paulo Guedes: uma ampla desoneração da folha (não apenas para alguns setores) e, em troca, um novo imposto seria ...