Política Plano de contingenciamento do Governo de Goiás proíbe novos contratos e admissão de terceirizados Pagamentos extras também devem ser cortados. Áreas da Saúde e de Segurança Pública serão exceções; Assembleia repassa R$ 10 milhões à Saúde

Atualizada às 22h21 Um plano de contingenciamento de gastos para o enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) foi criado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) em decreto, divulgado noite desta segunda-feira (13), no Suplemento do Diário Oficial. Para diminuir os gastos públicos, o documento proíbe a celebração de novos contratos com terceiros, com exceção da Se...