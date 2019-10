Política Planalto tem central contra “fake news” Cerca de 50 pessoas na Presidência e na Esplanada dos Ministérios monitoram o que viraliza na internet e pode atingir o governo

O Palácio do Planalto montou uma central para identificar “fake news” nas redes sociais. Um grupo de cerca de 50 pessoas trabalha na Presidência e no Bloco A da Esplanada dos Ministérios no monitoramento do que viraliza na internet e pode atingir o governo. Sugestões de contra-ataque são repassadas para contas oficiais do palácio no Facebook, no Twitter, no Instagram e ...