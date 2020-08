Política Planalto faz relatório com nomes de gestores com mais mortes

Após o Brasil ultrapassar as 100 mil mortes pela Covid-19 no último sábado, 8, o governo Jair Bolsonaro disparou para parlamentares um relatório em que destaca nomes de governadores e prefeitos dos locais com o maior número de novos óbitos e novos casos confirmados da doença. Ao tentar se eximir das críticas pela condução do enfrentamento ao coronavírus, o presidente te...