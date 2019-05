Política Planalto dá aval para recriar ministérios das Cidades e Integração, diz líder do governo no Senado Volta de pastas faz parte da negociação com políticos para manter Coaf com o ministro Sérgio Moro

O líder do governo no Senado e relator da Medida Provisória 870, que altera a estrutura administrativa, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), anunciou nesta terça, 7, que o Palácio do Planalto deu aval para que o seu relatório traga o desmembramento do Ministério do Desenvolvimento Regional com a consequente recriação dos ministérios das C...