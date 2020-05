Política Planalto busca MDB por margem anti-impeachment Governo acena com cargos no Executivo, mas partido, cuja bancada na Câmara soma 34 deputados, fala em manter a ‘independência’

Diante do aumento da pressão nas redes sociais para a abertura de um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, o Palácio do Planalto faz investidas para ter ao seu lado o apoio irrestrito do MDB. Bolsonaro, ao se aproximar do Centrão, já considera ter 172 votos na Câmara, número suficiente para evitar a abertura de um processo de impedimento. O governo busca a...