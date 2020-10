Política Pix registra 3,5 mi de cadastros Novo sistema de pagamentos tem grande adesão no primeiro dia para o registro de chaves

O cadastro das chaves para o Pix, novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, começou ontem. Às 18h30, o Banco Central afirmou que o número de chaves registradas havia chegado a 3,5 milhões.De acordo com a autoridade monetária, entre as 9h, quando o sistema abriu para registros, e as 12h30, foram mais de 1 milhão de cadastros.“Tivemos até 10h, na primeira hora de c...