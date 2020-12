Política PGR quer revogar decisão de Kassio que limita Ficha Limpa Recurso contra liminar que invalidou a contagem do prazo de inelegibilidade a partir do cumprimento da pena deve ser avaliado por Fux

A Procuradoria-Geral República (PGR) recorreu da decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), de limitar o alcance da Lei da Ficha Limpa. Em decisão liminar (provisória) concedida no sábado (19), ele invalidou a contagem do prazo de inelegibilidade a partir do cumprimento da pena.O ministro definiu que o prazo passa a valer após a conde...