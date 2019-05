Política PGR quer impedir invasão a aplicativos de mensagem de procuradores da Lava Jato Identificadas nos últimos dias, as tentativas de ataques já são objeto de procedimentos investigativos específicos nas respectivas unidades

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, determinou a abertura de procedimento administrativo para acompanhar a apuração de tentativas de ataques cibernéticos a procuradores do Ministério Público Federal, sobretudo os que integram a força-tarefa Lava Jato no Rio e no Paraná. Identificadas nos últimos dias, as tentativas de ataques já são objeto de procedimentos i...