Política PGR: pedido de impeachment de Ricardo Salles avança A Procuradoria-Geral da República (PGR) decidiu dar prosseguimento à ação contra o ministro do Meio Ambiente apresentada após a divulgação da íntegra da gravação da reunião ministerial de 22 de abril

A Procuradoria-Geral da República (PGR) decidiu dar prosseguimento a pedido de impeachment contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apresentado após a divulgação da íntegra da gravação da reunião ministerial de 22 de abril, tornada pública por determinação do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na reunião a portas fechadas com a ...