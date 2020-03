Política PGR pede perícia em planilhas e áudios de delatores da J&F sobre R$ 40 mi ao MDB para apoiar Dilma Subprocuradora-geral da República solicitou ao relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, que autorize exame do Instituto Nacional de Criminalística em pen drives entregues por executivos do grupo empresarial

A subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin que autorize uma perícia sobre pen drives entregues pelos delatores da J&F em investigação sobre a suposta compra do apoio do MDB à reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2014. O material foi entregue para corroborar a delação de Joesley B...