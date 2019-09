Política PGR interino confirma retorno de procuradores da Lava Jato Os procuradores Hebert Mesquita, Maria Clara Noleto, Luana Vargas, Alessandro Oliveira e Victor Riccely voltam a compor o grupo

O procurador-geral da República interino, Alcides Martins, assinou nesta quarta-feira (18) portaria para oficializar a volta de cinco procuradores da Operação Lava Jato que atuavam na PGR e pediram exoneração da força-tarefa no início do mês. A medida havia sido anunciada pelo procurador na manhã desta quarta-feira. Com a medida, os procuradores Hebert Mesqui...