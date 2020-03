Política PGR diz que vai analisar todas as representações contra Bolsonaro Presença de Bolsonaro na Esplanada dos Ministérios durante a manifestação deste domingo (15) gerou reação de parlamentares

Diante da repercussão gerada pelo comportamento do presidente Jair Bolsonaro que, orientado a ficar em isolamento até refazer testes para o coronavírus, participou neste domingo (15) de ato a favor do seu governo e com críticas ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República divulgou nota, nesta segunda (16), afirmando que o Ministério Públic...