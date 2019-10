Política PGR diz que ‘não há nada’ que vincule Bolsonaro a assassinato de Marielle Procurador-geral da República, Augusto Aras afirma que o presidente é 'vítima' de uma possível denunciação caluniosa e vai pedir ao Ministério Público Federal do Rio que investigue os motivos da acusação contra Bolsonaro

O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou entender não haver “nada” que vincule o presidente Jair Bolsonaro à investigação do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL) e seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Aras disse que já havia recebido uma notificação sobre a citação ao nome do presidente n...