Política PGR avalia pedido para investigar Zambelli e bolsonaristas por vazamentos na PF O pedido de investigação foi feito no dia em que a PF realizou a Operação Placebo, que teve como foco o desvio de recursos na área de saúde no Estado do Rio de Janeiro

A Procuradoria-Geral da República recebeu, nesta terça-feira, 26, um pedido do PSOL para investigar a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) e outros membros do governo de Jair Bolsonaro pelo suposto vazamento ilegal de informações de operações sigilosas da Polícia Federal. O pedido de investigação foi feito no dia em que a PF realizou a Operação Placebo, que teve como f...