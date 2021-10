Política PGR abre apuração preliminar sobre offshores de Guedes e Campos Neto

O procurador-geral da República, Augusto Aras, determinou nesta segunda-feira (4) a instauração de uma apuração preliminar sobre as offshores ligadas ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O procedimento é chamado notícia de fato. Nesta fase, como é de praxe, o chefe do Ministério Público Federal vai colher informaç...