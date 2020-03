Política PF realiza buscas no Governo do Tocantins em operação contra funcionários fantasmas Aproximadamente 80 policiais cumprem buscas em vários locais, entre eles, na casa do governador, em Palmas, além de Araguaína e Dueré

Aproximadamente 80 policiais federais estão nas ruas de Palmas (TO) e mais duas cidades tocantinenses nesta terça-feira, 17, com a Operação Assombro para desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar dinheiro público com a contratação de funcionários “fantasmas” no Tocantins. A ação, em conjunto com a Procuradoria-Geral da República, deve cumprir 14 mandados d...