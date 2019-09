Política PF prende integrantes de facção criminosa em três estados As investigações começaram a partir da apuração de um homicídio ocorrido em junho que levou à identificação de um braço da organização responsável pelo assassinato de rivais

Cerca de cem policiais federais foram às ruas de seis cidades do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso do Sul na manhã desta sexta (27), na Operação Letum, contra facção criminosa especializada no tráfico de drogas e armas. A 1.ª Vara Criminal de São Luís expediu 30 mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão nas cidades de Imperatriz, São Luís e Vitória do Mea...