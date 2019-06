Política PF prende assessor e ex-coordenador de campanha do ministro do Turismo em caso dos laranjas do PSL Mateus Von Rondon e Roberto Silva Soares foram presos nesta quinta, 27, em operações no DF e em Minas

A Polícia Federal prendeu na manhã de hoje, 27, Mateus Von Rondon, assessor especial do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio (PSL), em operação que investiga um suposto esquema de candidaturas laranja pelo partido nas eleições do ano passado em Minas Gerais. Marcelo Álvaro Antonio era presidente da legenda no estado à época. A prisão ocorreu e...