Política PF não encontra base legal para enquadrar secretário do PT em Goiás por faixa contra Bolsonaro Policiais Militares exigiram que Arquidones Bites tirasse adesivo do carro; ele se negou e foi detido com base na LSN e levado à PF

O secretário estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) em Goiás, Arquidones Bites, foi preso nesta segunda-feira (31) em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, ao utilizar uma faixa no capô do carro com a frase: “Fora Bolsonaro. Genocida!” Em vídeo ao qual a reportagem teve acesso, o professor de história Arquidones Bites é abordado em Trindade por dois po...