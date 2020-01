Política PF mira negócios do líder de Bolsonaro no Senado com empreiteiro em paraíso fiscal americano Marcos Vinícius Borin, dono da Constremac, repassou uma empresa nos Estados Unidos a familiares de Fernando Bezerra Coelho (MDB), líder do presidente no Senado Federal

O empreiteiro Marcos Vinícius Borin, dono da Constremac, repassou uma empresa nos Estados Unidos a familiares de Fernando Bezerra Coelho (MDB), líder do governo Jair Bolsonaro no Senado. As tratativas e o contrato da Qmir USA LLC, em Delaware – estado norte-americano tido como um paraíso fiscal -, foram descobertas pela Polícia Federal em análise de e-mails e...