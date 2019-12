Política PF mira em Jucá e filho em ação sobre candidatas 'laranjas' do PSD Operação Títeres deflagrada nesta quarta, 11, investiga ex-senador e o ex-governador de Roraima Rodrigo Jucá por administração e destinação de recursos nas eleições de 2018

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 11, Operação Títeres, para investigar um esquema de candidaturas "laranjas" montado por um grupo em Roraima para fraudar e desviar recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha durante as eleições 2018. As campanhas sob apuração são de candidatas pelo PSD e que receberam recursos tanto da pr...