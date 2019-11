Política PF mira assessor de Eunício Oliveira suspeito de receber R$ 318 mil de propina Segundo investigação da Operação Lava Jato, prestador de serviço do grupo J&F entregou 'vantagem indevida' a Gilberto Loyola, então chefe de gabinete da tesouraria do MDB nacional e considerado emissário do ex-senador

A Polícia Federal investiga o ex-chefe de gabinete da Tesouraria do MDB Gilberto Loyola, por supostamente receber propinas destinadas ao ex-senador Eunício Oliveira (MDB-CE) em troca de apoio à candidatura de Dilma Rousseff (PT) em 2014. Nesta terça, 5, por ordem do ministro Edson Fachin, do Supremo, a PF fez buscas em endereços de Loyola e também em uma empresa de táx...