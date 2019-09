Política PF investiga venda de decisões judiciais e faz buscas contra desembargador Operação no Rio de Janeiro apura esquema de negociação de medidas liminares deferidas mediante pagamentos. Agentes cumprem 11 mandados

A Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro realiza buscas na manhã desta terça-feira, 24, em endereços ligados ao desembargador do Tribunal de Justiça do Estado Siro Darlan. A ação faz parte da Operação Plantão, que investiga um esquema de negociação de medidas liminares que eram deferidas mediante pagamento de vantagens indevidas. Ao todo, onze mandados de busca e ...