Política PF indicia Fernando Bezerra, líder do governo Bolsonaro no Senado, por propinas de R$ 10 milhões Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-AL) e filho, que é deputado federal, são suspeitos de receber propina

A Polícia Federal indiciou o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-AL), líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado, e seu filho, o deputado Fernando Coelho Filho, por suspeita dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica e omissão de prestação de contas.A delegada do caso afirma em seu relatório final de 300 páginas ter encontrad...