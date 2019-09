Política PF faz buscas nos gabinetes do líder do governo no Senado e de deputado federal Senador Fernando Bezerra e seu filho, o deputado federal Fernando Coelho Filho, são alvo de investigação por suposta ligação com irregularidades em obras da transposição do Rio São Francisco

A Polícia Federal realiza na manhã desta quinta-feira, 19, buscas e apreensão em endereços ligados ao líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) em Brasília. Os agentes também fazem buscas no gabinete do deputado federal Fernando Coelho Filho (DEM-PE), filho do senador. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e o inquérito e...