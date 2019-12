Política PF faz buscas no Congresso Nacional e deputado é afastado do cargo Operação Pés de Barro investiga esquema de pagamentos ilícitos e superfaturamentos de obras na "Adutora Capivara", na Paraíba. Prefeito de Uiraúna (PB) também foi afastado

A Polícia Federal deflagrou na manhã deste sábado, 21, a Operação Pés de Barro para apurar o pagamento de amais de R$1,2 milhão em propinas resultantes do superfaturamento das obras da ‘Adutora Capivara’, no sertão Paraibano. O deputado federal Wilson Santiago (PTB-PB) está entre os alvos da investigação e foi afastado do cargo por determinação do ministro Celso de M...