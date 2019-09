Política PF faz busca e apreensão em endereços de Janot após declaração sobre Gilmar Medida foi tomada após declaração de um suposto plano para matar o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes

A Polícia Federal faz buscas na casa e no escritório de advocacia do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, em Brasília, nesta sexta-feira (27),um dia após ele declarar um suposto plano para matar o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes. A medida foi decretada de ofício, ou seja, sem provocação do Ministério Público Federal, pelo minist...