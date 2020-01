Política PF descarta emboscada de madeireiros no assassinato de índio Guajajara no Maranhão O Conselho Indigenista Missionário contesta a conclusão das investigações que se encerraram em 12 de dezembro

Inquérito da Polícia Federal (PF) afastou as hipóteses de "conflitos étnicos ou mesmo por emboscada de madeireiros" na morte do indígena Paulo Paulino Guajajara, assassinado em 1º de novembro de 2019 na terra indígena de Arariboia, localizada a cerca de 500 quilômetros de São Luís, capital do Maranhão. O Conselho Indigenista Missionário contesta a conclusão das investigações. ...