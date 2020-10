Política PF avança sobre auxiliares diretos de Bolsonaro no inquérito dos atos antidemocráticos Trata-se de Max Guilherme Machado de Moura, ex-policial do Bope do Rio de Janeiro, atualmente assessor especial no gabinete pessoal do presidente

A Polícia Federal avança sobre mais um nome de auxiliares do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na investigação dos atos antidemocráticos. Trata-se de Max Guilherme Machado de Moura, ex-policial do Bope do Rio de Janeiro, atualmente assessor especial no gabinete pessoal do presidente. A PF apura a ligação do PM com perfis nas redes socais que estimularam as man...