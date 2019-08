Política PF apreende R$ 60 mil em dinheiro vivo no apartamento de Pimentel A defesa do ex-governador contestou o valor, que seria, na verdade, R$ 30 mil, e declarados no Imposto de Renda

A Polícia Federal apreendeu nesta segunda-feira, 12, cerca de R$ 60 mil em moedas nacional e estrangeira durante busca e apreensão no apartamento do ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT), na zona sul de Belo Horizonte. A operação, batizada de Monograma, é um desdobramento de outra operação, Acrônimo, que teve a primeira fase em 2015. A defesa do ex-governador c...