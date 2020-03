Política PF apreende R$ 188 mil em sala de ex-secretário do governo de Michel Temer Apreensão se deu no âmbito da Operação Titereiro, desdobramento da Lava Jato, desencadeada a mando do juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal Criminal do Rio, para apurar crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal apreendeu, na manhã desta quinta-feira (5), R$ 118 mil em uma sala utilizada por Astério Pereira dos Santos, ex-secretário Nacional de Justiça do governo Temer, em um escritório de advocacia localizado à Rua do Carmo, centro do Rio. A apreensão se deu no âmbito da Operação Titereiro, desdobramento da Lava Jato, desencadeada a mando do juiz Marcel...