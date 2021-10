Política PF apreende Jaguar e Camaro entre os R$ 40 mi bloqueados em operações contra governador do Tocantins Ministro que bloqueou R$ 40 milhões dos alvos da operação desta quarta-feira, 20, está em Palmas para ouvir Carlesse; uma das operações aponta que SSP era usada para barrar investigações e vazar dados sigilosos de operações para organização criminosa

Um Jaguar prata, com placa de São Paulo, e um Camaro branco, com placas de Gurupi estão entre os bens do governador Mauro Carlesse (PSL) bloqueados ou apreendidos pela Polícia Federal durante o cumprimento de ordens de mandado de busca e apreensão das operações Éris e Hygea, que resultou no afastamento do governador por 180 dias. De acordo com o comunicado, houve ...