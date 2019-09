Política PF acredita que hacker de Moro e Deltan conversou com editor de site Para os investigadores, um áudio mostra uma suposta conversa com o jornalista Glenn Greenwald, que não é tido como investigado

A Polícia Federal acredita ter encontrado uma conversa que aponta para o envolvimento do hacker Luiz Henrique Molição com o vazamento de mensagens publicadas pelo site The Intercept. Para os investigadores, um áudio encontrado em seu celular mostra uma suposta conversa com o jornalista Glenn Greenwald – que não é tido como investigado. Molição foi preso na quinta-feira (...